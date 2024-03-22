Багина (Сысоева (Сусоева)) Секлетинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина (Сысоева (Сусоева)) Секлетинья Михайловна

Место рождения

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.10.1901

Дата смерти

09.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1901

Отец: Сысоев Михаил Андреевич

Мать: Сысоева Федора Ивановна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1923

Муж: Багин Сидор Андриянович

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Килина Анна Сидоронва

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1926

Сын: Багин Арсений Сидорович

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Толстикова Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Кировская облать д. Простараново
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Белобородова Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
07.10.1932

Дочь: Сысолятина Нина Сидоровна

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1941

Сын: Багин Аркадий Сидорович

Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
09.07.1986
Кировская область д. Борок
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Арбажский район, д. Васильково
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