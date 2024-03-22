Багина (Сысоева (Сусоева)) Секлетинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1901
Дата смерти09.07.1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1901
Отец: Сысоев Михаил Андреевич
Мать: Сысоева Федора Ивановна
Бракосочетание
14.01.1923
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Килина Анна Сидоронва
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Рождение ребёнка
18.09.1926
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Толстикова Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Кировская облать д. Простараново
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Белобородова Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
07.10.1932
Дочь: Сысолятина Нина Сидоровна
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Рождение ребёнка
26.05.1941
Отец ребёнка: Багин Сидор Андриянович
Смерть
09.07.1986
Кировская область д. Борок
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Арбажский район, д. Васильково