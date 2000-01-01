Злобина (Сысоева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина (Сысоева) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Сысоев Михаил Андреевич

Мать: Сысоева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Степановна

Отец ребёнка: Злобин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Злобин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Степан

Смерть
Неизвестно
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