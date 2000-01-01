Злобина (Сысоева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Сысоев Михаил Андреевич
Мать: Сысоева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Степановна
Отец ребёнка: Злобин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Злобин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Степан
Смерть
Неизвестно