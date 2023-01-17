Северова Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1881 ст.
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович
Бракосочетание
1911
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно