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Северова Елена Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1881 ст.

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1902

Муж: Михайловский Сергей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович

Бракосочетание
1911

Муж: Сыробоярский Александр Владимирович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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