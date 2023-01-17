Северова (Шашкина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Шашкина) Вера Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.02.1919

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шашкин Василий Васильевич

Мать: Шашкина Ксения Матвеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.

Дочь: Нечкина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1881 ст.

Дочь: Северова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1885 ст.

Сын: Северов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
?.06.1889

Сын: Северов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северов Николай Фёдорович

Смерть
19.02.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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