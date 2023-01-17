Северова (Шашкина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти19.02.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.
Дочь: Нечкина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
23.07.1881 ст.
Дочь: Северова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
16.05.1885 ст.
Сын: Северов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щербакова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
?.06.1889
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1919