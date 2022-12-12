Северов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885 ст.
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1914
Сын: Северов Марк Александрович
Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна
Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Рождение ребёнка
1916
Сын: Северов Эрнест Александрович
Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна
Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Смерть
Неизвестно