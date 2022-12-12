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Северов Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885 ст.

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1912

Жена: Северова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Северов Марк Александрович

Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна

Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Рождение ребёнка
1916

Сын: Северов Эрнест Александрович

Мать ребёнка: Северова Зинаида Васильевна

Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Смерть
Неизвестно
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