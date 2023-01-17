Северова (Боброва) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Боброва) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
1912

Муж: Северов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Северов Марк Александрович

Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич

Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Рождение ребёнка
1916

Сын: Северов Эрнест Александрович

Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич

Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Смерть
Неизвестно
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