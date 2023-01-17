Северова (Боброва) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1914
Сын: Северов Марк Александрович
Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич
Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Рождение ребёнка
1916
Сын: Северов Эрнест Александрович
Отец ребёнка: Северов Александр Николаевич
Станция Дно Виндаво-Рыбинской ж/д
Смерть
Неизвестно