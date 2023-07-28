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Михайловский Сергей Иванович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

17.08.1877

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
1902

Жена: Северова Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна

Смерть
?.06.1943