Михайловский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1877
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна
Смерть
?.06.1943