Тараров Павел Иванович 24.07.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тараров Павел Иванович

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Место рождения

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

24.07.1904

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904

Отец: Тараров Иван Васильевич

Мать: Тарарова Агрипина Михайловна

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Бракосочетание
11.11.1927

Жена: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Верхний Ландех, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Справка о браке составлена Верхне-Ландеховским Райсельсоветом Верхне-Ландеховской волости Шуйского уезда Иваново Вознесенской губернии. Прабабушка вышла замуж в 18-19 лет. Прадед женился в 22-23 года
Рождение ребёнка
1930

Сын: Тараров Юрий Павлович

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Тарарова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Тараров Виталий Павлович

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Полатина (Тарарова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: (Тарарова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Тараров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Между 1942 и 1943

Сын: Тараров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Тараров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тарарова Ираида Павловна

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тарарова Нина Павловна

Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
04.05.1979
Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись о смерти составлена 11.05.1979 Шалаевским сельским Советом народных депутатов Пестяковского района Ивановской области. Погиб (ранение) в 74-75 лет.

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