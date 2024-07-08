Тараров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения24.07.1904
Дата смерти04.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Бракосочетание
11.11.1927
Верхний Ландех, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Справка о браке составлена Верхне-Ландеховским Райсельсоветом Верхне-Ландеховской волости Шуйского уезда Иваново Вознесенской губернии. Прабабушка вышла замуж в 18-19 лет. Прадед женился в 22-23 года
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Тарарова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Полатина (Тарарова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: (Тарарова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Тараров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1942 и 1943
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тарарова Ираида Павловна
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тарарова Нина Павловна
Мать ребёнка: Тарарова (Серова) Зинаида Михайловна
Смерть
04.05.1979
Запись о смерти составлена 11.05.1979 Шалаевским сельским Советом народных депутатов Пестяковского района Ивановской области. Погиб (ранение) в 74-75 лет.