посёлок Верхний Ландех, посёлок Верхний Ландех, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Верхний Ландех

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2246Верхний Ландих, с. вл.при рч. Невре.7515147291371Церквей православных 3. Базар. Красилен 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Поветники, Марищи, Малые Ломки, Воробьево, Скородумово, Елшино, Заглядкино, Сергиево, Займище, Волково, Исаково, Большие Ломки, Скудино, Хвостомцево Показать все 26Ник. Алекс. Титов488193
С. Верхний Ландих и 18 деревень27Влад. Дм. Соломирский621230
С. Верхний Ландих. Д. Токарево, Лобашево, Максимовская, Вершиниха, Кашино, Грузденик, Воиново, Заболотье, Новолесная муромка, Затюлих, Мокша, Строво, Елизаветино, Погорел Показать все 29Ник. Мак. Ивеличь116517489
С. Верхний Ландих. Д. Сосуновка, Мутовино, Кострочиха, Курилово, Слободища, Борок, Кадницы, Заглупаево, Костюхино, Верещагино, Тронино, Захваткино, Симаково, Хлыстово, Кр Показать все 32Наследники Петр. Алек. Тестова4816215

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Верхне-Ландеховская 1-я волость
1063. Верхний-Ландех, село бывшее владельческое, дворов 109, жителей 480, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 4 церкви православные, школа, зем. бльн., кирп Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Верхнеландеховская волость
2015Ландех Верхний село4526824777

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Верхне-Ландеховская волость
село Верхний-Ландех

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
5295Верхний Ландехпосёлок56°51'42°36'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Верхнеландеховское городское поселение
24602151051п Верхний Ландехпоселок
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