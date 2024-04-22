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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2246Верхний Ландих, с. вл.при рч. Невре.7515147291371Церквей православных 3. Базар. Красилен 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Поветники, Марищи, Малые Ломки, Воробьево, Скородумово, Елшино, Заглядкино, Сергиево, Займище, Волково, Исаково, Большие Ломки, Скудино, Хвостомцево Показать все 26Ник. Алекс. Титов488—193
С. Верхний Ландих и 18 деревень27Влад. Дм. Соломирский621—230
С. Верхний Ландих. Д. Токарево, Лобашево, Максимовская, Вершиниха, Кашино, Грузденик, Воиново, Заболотье, Новолесная муромка, Затюлих, Мокша, Строво, Елизаветино, Погорел Показать все 29Ник. Мак. Ивеличь116517489
С. Верхний Ландих. Д. Сосуновка, Мутовино, Кострочиха, Курилово, Слободища, Борок, Кадницы, Заглупаево, Костюхино, Верещагино, Тронино, Захваткино, Симаково, Хлыстово, Кр Показать все 32Наследники Петр. Алек. Тестова4816215
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1063. Верхний-Ландех, село бывшее владельческое, дворов 109, жителей 480, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 4 церкви православные, школа, зем. бльн., кирп Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2015Ландех Верхний село4526824777—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Верхний-Ландех
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5295Верхний Ландехпосёлок56°51'42°36'O-38-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24602151051п Верхний Ландехпоселок