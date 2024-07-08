Тараров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
21.05.1872
Отец: Василий Семенов
Мать: Мария Михайлова
В похозяйственных книгах год рождения 1869
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1897
Дочь: Тарарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна
Митино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
В мк 1904 года о рождении Тарарова Павла Ивановича (брата) записана как отроковица в воспреемниках
Рождение ребёнка
30.04.1900
Дочь: Тарарова Александра Иванова
Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Таравова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна
Мишино, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Восприемники: брат Ивана Григорий Васильевич Таровов и кр.жена Пелагея Дармидонтовна Таравова
Рождение ребёнка
24.07.1904
Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Рождение ребёнка
12.01.1910
Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна
Запись о рождении в мк якушево
Смерть
Неизвестно