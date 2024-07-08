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Тараров Иван Васильевич

Место рождения

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

21.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1872

Отец: Василий Семенов

Мать: Мария Михайлова

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
В похозяйственных книгах год рождения 1869
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1897

Дочь: Тарарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна

Митино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
В мк 1904 года о рождении Тарарова Павла Ивановича (брата) записана как отроковица в воспреемниках
Рождение ребёнка
30.04.1900

Дочь: Тарарова Александра Иванова

Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Таравова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна

Мишино, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Восприемники: брат Ивана Григорий Васильевич Таровов и кр.жена Пелагея Дармидонтовна Таравова
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Тараров Павел Иванович

Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Тараров Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарарова Агрипина Михайловна

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Запись о рождении в мк якушево
Смерть
Неизвестно

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