Тарарова Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1940
Сын: Тараров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полатина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович
Смерть
Неизвестно