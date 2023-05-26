Тарарова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарова Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Тараров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полатина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Тараров Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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