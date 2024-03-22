Серов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1885
Отец: Серов Иван Терентьевич
Мать: Серова Наталия Ивановна
Бракосочетание
14.05.1907
Жена: Серова Мария Романовна
Ему 21 год, ей 19. Поручители по жениху: крестьянин д. Жабок Иосиф Терентьев Серов и крестьянин д. Щетинина Андрей Михайлович Морозов, по невесте: крестьянин села Никулина Александр Иосифов Тумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1908
Дочь: Тарарова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Серова Мария Романовна
Метрика о рождении в церкви с. Якушево
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Серова Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Серова Мария Романовна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Серова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Серова Мария Романовна
В записи о рождении написано: усыновлена О.Т. Серовым
Рождение ребёнка
10.04.1916
Мать ребёнка: Серова Мария Романовна
Смерть
Неизвестно