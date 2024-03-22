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Серов Михаил Иванович

Место рождения

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1885

Отец: Серов Иван Терентьевич

Мать: Серова Наталия Ивановна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.05.1907

Жена: Серова Мария Романовна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Ему 21 год, ей 19. Поручители по жениху: крестьянин д. Жабок Иосиф Терентьев Серов и крестьянин д. Щетинина Андрей Михайлович Морозов, по невесте: крестьянин села Никулина Александр Иосифов Тумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1908

Дочь: Тарарова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Серова Мария Романовна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Метрика о рождении в церкви с. Якушево
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Серова Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Серова Мария Романовна

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Серова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Серова Мария Романовна

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
В записи о рождении написано: усыновлена О.Т. Серовым
Рождение ребёнка
10.04.1916

Сын: Серов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Серова Мария Романовна

Смерть
Неизвестно
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