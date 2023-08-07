Серова Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1908

Дочь: Тарарова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Серов Михаил Иванович

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Метрика о рождении в церкви с. Якушево
Смерть
Неизвестно