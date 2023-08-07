Серова Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1908
Дочь: Тарарова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Серов Михаил Иванович
Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Метрика о рождении в церкви с. Якушево
Смерть
Неизвестно