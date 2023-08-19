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Макарова Настасья Алексеевна

Место рождения

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
В переписи 1897 года возраст 45 лет, вдова. Примерный год рождения 1852
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Макарова Харитина Романовна

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Макаров Алексей Романович

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Макарова Анисья Романовна

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Макаров Василий Романович

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Макарова Александра Романовна

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Серова Мария Романовна

Отец ребёнка: Макаров Роман

Прудки, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Роман

Смерть
Неизвестно
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