Макарова Настасья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
В переписи 1897 года возраст 45 лет, вдова. Примерный год рождения 1852
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Макарова Харитина Романовна
Отец ребёнка: Макаров Роман
Рождение ребёнка
1875
Сын: Макаров Алексей Романович
Отец ребёнка: Макаров Роман
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Макарова Анисья Романовна
Отец ребёнка: Макаров Роман
Рождение ребёнка
1882
Сын: Макаров Василий Романович
Отец ребёнка: Макаров Роман
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Макарова Александра Романовна
Отец ребёнка: Макаров Роман
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Серова Мария Романовна
Отец ребёнка: Макаров Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Роман
Смерть
Неизвестно