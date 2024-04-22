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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2135Никулино, с. вл.при колодце.4614368798Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Никулино. Д. Починок, Вахутино, Алешица, Сковородино, Яблона, Прудище, Запурище, Матюгина, Хмельнична, Купалище, Прудки, Ильина, Серкова, Закемпонье, Васькино, Гмызино Показать все 28Як. Григ. Голицын65315256
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1092. Никулино, село бывшее владельческое, при реке Лемеховке, дворов 19, жителей 112, церковь православная, ярмарка: 9-го мая, 8-о июля и 22-го окт.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2426Никулино деревня10326217475
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588425Никулиносело56°35'42°45'O-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24619448108с Никулиносело