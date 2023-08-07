Тарарова Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1897
Дочь: Тарарова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич
Митино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
В мк 1904 года о рождении Тарарова Павла Ивановича (брата) записана как отроковица в воспреемниках
Рождение ребёнка
24.07.1904
Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич
Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно