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Тарарова Агрипина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1897

Дочь: Тарарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич

Митино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
В мк 1904 года о рождении Тарарова Павла Ивановича (брата) записана как отроковица в воспреемниках
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Тараров Павел Иванович

Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
По справке о смерти: 1905 г.р. По "Памяти народа" и справке о браке:1904 г.р. По метрике Вознесенской церкви с. Верхний Ландех: 28 июля 1904 года.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тараров Николай Иванович

Отец ребёнка: Тараров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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