Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения07.11.1875
Дата смерти02.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: (Черток) Либа
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.06.1903
Рождение ребёнка
09.04.1904
Рождение ребёнка
27.08.1906
Сын: Давидович Алексей Павлович
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Рождение ребёнка
19.04.1908
Сын: Давидович Михаил Павлович
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Давидович (Давидович) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Смерть
02.10.1966
Похороны
Неизвестно