Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

07.11.1875

Дата смерти

02.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: (Черток) Либа

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.06.1903

Муж: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Давидович Алексей Павлович

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Давидович Михаил Павлович

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Давидович (Давидович) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Смерть
02.10.1966
Похороны
Неизвестно

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