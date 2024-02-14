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(Черток) Либа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

?.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Черток Нехемье (Нехемий)

Мать: Матля Гершовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Алексей (Липман)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Волович (Морген) Хая Алексеевна

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Известно, что в 1875 году она уже была. Зимой 1939-го года была жива. Жила в Москве.
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Морген) Раиса (Хася-Рива)

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Морген Лев (Лейба) Алексеевич

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Горовацкая (Морген) Рахиль Алексеевна

Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)

Смерть
?.01.1904

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