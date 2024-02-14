Морген Григорий Алексеевич (Гирш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорген Григорий Алексеевич (Гирш)

Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

24.08.1933

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: (Черток) Либа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морген) Люба

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Рябцева (Морген) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морген Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Смерть
24.08.1933
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.