Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти24.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: (Черток) Либа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морген) Люба
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Рождение ребёнка
31.10.1894
Дочь: Рябцева (Морген) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна
Рождение ребёнка
28.08.1896
Сын: Морген Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна
Смерть
24.08.1933
Похороны
Неизвестно