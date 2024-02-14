Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морген) Люба

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Рябцева (Морген) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морген Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Смерть
1936

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