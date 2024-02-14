Волович (Морген) Хая Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолович (Морген) Хая Алексеевна

Волович (Морген) Хая Алексеевна

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: (Черток) Либа

Известно, что в 1875 году она уже была. Зимой 1939-го года была жива. Жила в Москве.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхлова (Волович) Роня Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Волович ? Зельман Иосифогвич

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Алешкина (Волович) Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: (Волович) Инда-Мирьям

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Васильева (Волович) Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.