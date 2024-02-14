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Давидович Алексей Павлович

Место рождения

с. Павловск Якутской обл.

Дата рождения

27.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906

Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Мать: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Образование
Неизвестно
Горный инженер
Военная награда
Неизвестно
Орден Красного Знамени № 62176 Орден Трудового Красного Знамени № 376706
Образование
С ?.10.1923 по 03.08.1926
Техник рудничной специальности
Смерть
Неизвестно

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