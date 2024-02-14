Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Место рожденияг. Якутск
Дата рождения12.05.1874
Дата смерти20.03.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смотритель горных работ (штейгер практик)
Военная служба
Неизвестно
С 1896 по 1901 г. отбывал действиельую военную службу
Бракосочетание
08.06.1903
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Давидович (Давидович) Голда Павловна
Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1906
Сын: Давидович Алексей Павлович
Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Рождение ребёнка
19.04.1908
Сын: Давидович Михаил Павлович
Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Давидович (Давидович) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Смерть
20.03.1935
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно