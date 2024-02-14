Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Место рождения

г. Якутск

Дата рождения

12.05.1874

Дата смерти

20.03.1935

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смотритель горных работ (штейгер практик)
Военная служба
Неизвестно
С 1896 по 1901 г. отбывал действиельую военную службу
Бракосочетание
08.06.1903

Жена: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Давидович Алексей Павлович

Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Давидович Михаил Павлович

Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Давидович (Давидович) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Смерть
20.03.1935
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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