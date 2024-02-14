Давидович (Давидович) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Давидович) Елизавета Павловна

Место рождения

пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области

Дата рождения

21.04.1910

Дата смерти

25.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910

Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Мать: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Детский врач
Работа или профессия
Неизвестно
Глав. врач
Образование
С 1928 по 1932
Восточносибирский медицинский институт
Смерть
25.12.1988
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно

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