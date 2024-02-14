Давидович (Давидович) Елизавета Павловна
Место рожденияпр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Дата рождения21.04.1910
Дата смерти25.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910
Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Работа или профессия
Неизвестно
Детский врач
Работа или профессия
Неизвестно
Глав. врач
Образование
С 1928 по 1932
Восточносибирский медицинский институт
Смерть
25.12.1988
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно