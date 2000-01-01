Гулаева (Морозова) Елена Липатова
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рождения1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Морозов Липатий
Мать: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1905
Сын: Гулаев Михаил Аристархович
Отец ребёнка: Гулаев Аристарх Иолиев
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
1958
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия