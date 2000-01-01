Гулаева (Морозова) Елена Липатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулаева (Морозова) Елена Липатова

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Место рождения

Червленная, Чеченская Республика, Россия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Морозов Липатий

Мать: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1905

Сын: Гулаев Михаил Аристархович

Отец ребёнка: Гулаев Аристарх Иолиев

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
1958
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия
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