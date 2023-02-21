(Морозова) Елисовета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Елисовета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гулаева Елена Липатова

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Морозов Никита Липатич

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анастасия Липатова

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1891

Сын: Морозов Григорий Липатич

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Морозов Константин Липатич

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Морозов Игнат Липатич

Отец ребёнка: Морозов Липатий

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
Неизвестно
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