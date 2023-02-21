Морозов Липатий
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гулаева Елена Липатова
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анастасия Липатова
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1893
Сын: Морозов Константин Липатич
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Елисовета
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
Неизвестно