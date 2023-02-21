Морозов Липатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Липатий

Морозов Липатий

avatar

Место рождения

Червленная, Чеченская Республика, Россия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гулаева Елена Липатова

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Морозов Никита Липатич

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анастасия Липатова

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1891

Сын: Морозов Григорий Липатич

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Морозов Константин Липатич

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Морозов Игнат Липатич

Мать ребёнка: Елисовета

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close