Гулаев Михаил Аристархович
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рождения31.12.1905
Дата смерти17.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905
Отец: Гулаев Аристарх Иолиев
Мать: Гулаева Елена Липатова
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гулаева Антонина Евдокимовна
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулаева Антонина Евдокимовна
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулаева Антонина Евдокимовна
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гулаев Александр
Мать ребёнка: Гулаева Антонина Евдокимовна
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
17.03.1988
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия