Гулаев Аристарх Иолиев
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гулаев Иолий
Мать: не указана
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1905
Сын: Гулаев Михаил Аристархович
Мать ребёнка: Гулаева Елена Липатова
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
После 1937