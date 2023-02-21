Гулаева (Сенчикова) Антонина Евдокимовна
Место рожденияВладикавказ
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти26.02.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Владикавказ
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гулаев Александр
Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
26.02.1993
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия