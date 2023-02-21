Гулаева (Сенчикова) Антонина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулаева (Сенчикова) Антонина Евдокимовна

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Место рождения

Владикавказ

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

26.02.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Сенчикова Евдоким Финогеев

Мать: Сенчикова Алифтина Яковлева

Владикавказ
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гулаев Александр

Отец ребёнка: Гулаев Михаил Аристархович

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Смерть
26.02.1993
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия
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