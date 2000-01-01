Сенчикова Евдоким Финогеев
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенчиков Финогей Минов
Мать: не указана
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Гулаева Антонина Евдокимовна
Мать ребёнка: Сенчикова Алифтина Яковлева
Владикавказ
Смерть
Неизвестно