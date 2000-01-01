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Сенчикова Евдоким Финогеев

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Место рождения

Червленная, Чеченская Республика, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенчиков Финогей Минов

Мать: не указана

Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Гулаева Антонина Евдокимовна

Мать ребёнка: Сенчикова Алифтина Яковлева

Владикавказ
Смерть
Неизвестно
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