Сенчикова (Гринина) Алифтина Яковлева
Место рожденияЧервленная, Чеченская Республика, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринин Яков
Мать: не указана
Червленная, Чеченская Республика, Россия
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Гулаева Антонина Евдокимовна
Отец ребёнка: Сенчикова Евдоким Финогеев
Владикавказ
Смерть
Неизвестно