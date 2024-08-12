Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна

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Место рождения

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.05.1887

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887

Отец: Тюрин Григорий Андреев

Мать: Тюрина (Сенина) Мария Николаева

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Полосухин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Полосухина Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Полосухин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Полосухина Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
02.11.1914

Дочь: Полосухина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Полосухин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Мезина Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Полосухина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: Тихомирова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1930

Дочь: Полосухина Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович

Смерть
1971

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