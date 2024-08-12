Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1887
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887
Бракосочетание
10.11.1906
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Полосухина Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
08.10.1908
Сын: Полосухин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Полосухина Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
02.11.1914
Дочь: Полосухина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Полосухин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Мезина Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Полосухина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: Тихомирова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1930
Дочь: Полосухина Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Захарович
Смерть
1971