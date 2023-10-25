Мезина Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
21.05.1939
Дочь: Зайцева Галина Викторовна
Отец ребёнка: Мезин Виктор
Рождение ребёнка
07.08.1941
Дочь: Седышева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Мезин Виктор
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мезин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Мезин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезин Виктор
Смерть
Неизвестно