Мезина Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезина Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Полосухин Григорий Захарович

Мать: Полосухина Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.05.1939

Дочь: Зайцева Галина Викторовна

Отец ребёнка: Мезин Виктор

Рождение ребёнка
07.08.1941

Дочь: Седышева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Мезин Виктор

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мезин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Мезин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезин Виктор

Смерть
Неизвестно
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