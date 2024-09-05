Тюрина (Сенина) Мария Николаева
Место рождения
Дата рождения15.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863
Отец: Сенин Николай Степанов
Мать: Сенина Анна Иванова
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
05.09.1883
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Тюрина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
27.05.1887
Дочь: Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
?.01.1890
Дочь: Тюрина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
12.02.1891
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Тюрина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев
Смерть
Неизвестно