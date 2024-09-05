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Тюрина (Сенина) Мария Николаева

Место рождения

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863

Отец: Сенин Николай Степанов

Мать: Сенина Анна Иванова

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Тюрин Григорий Андреев

Рождение ребёнка
05.09.1883

Сын: Тюрин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Тюрина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1887

Дочь: Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.01.1890

Дочь: Тюрина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1891

Сын: Тюрин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Тюрина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Тюрин Григорий Андреев

Студеновка, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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