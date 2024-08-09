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Полосухин Сергей Григорьевич

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Место рождения

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.10.1908

Дата смерти

01.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908

Отец: Полосухин Григорий Захарович

Мать: Полосухина (Тюрина) Акулина Григорьевна

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полосухина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосухин Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкина Розалия Сергеевна

Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Петровна

Смерть
01.02.1942

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