Полосухин Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1908
Дата смерти01.02.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосухин Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкина Розалия Сергеевна
Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Петровна
Смерть
01.02.1942