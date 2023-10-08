Фомичева Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полосухин Григорий
Мать: Полосухина Акулина
Рождение ребёнка
13.07.1941
Дочь: Смирнова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Фомичев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Фомичев Андрей Сергеевич
Смерть
Неизвестно