Фомичева Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосухин Григорий

Мать: Полосухина Акулина

Рождение ребёнка
13.07.1941

Дочь: Смирнова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Фомичев Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Фомичев Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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