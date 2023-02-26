Иосиф Петров
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Пётр Стефанов
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пётр Иосифов
Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семён Иосифов
Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Азар Иосифов
Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Смерть
Неизвестно