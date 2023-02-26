Иосиф Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Петров

Иосиф Петров

avatar

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Пётр Стефанов

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Семён Иосифов

Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Азар Иосифов

Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1796

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close