Пётр Стефанов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1714
Дата смерти08.03.1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иосиф Петров
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Варфоломей Петров
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Моисей Петров
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1795
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.