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Пётр Стефанов

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1714

Дата смерти

08.03.1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1751

Сын: Иосиф Петров

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Варфоломей Петров

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Моисей Петров

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1795
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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