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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Варфоломей Петров
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Моисей Петров
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.