Азар Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзар Иосифов

Азар Иосифов

avatar

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

08.09.1844

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иосиф Петров

Мать: Ефимия (Ильина)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
24.08.1820

Сын: Пётр Азаров

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Смерть
08.09.1844
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close