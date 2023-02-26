Азар Иосифов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти08.09.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иосиф Петров
Мать: Ефимия (Ильина)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
24.08.1820
Сын: Пётр Азаров
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Смерть
08.09.1844
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.