Евсигней Прохоров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Прохор Иванов
Мать: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
23.07.1821
Дочь: Анна Евсигниева
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Евсигниев Евсигний
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Прохоров Григорий Евсигниев
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно