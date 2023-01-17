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Евсигней Прохоров

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Прохор Иванов

Мать: Ольга Иванова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1821

Дочь: Анна Евсигниева

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Евсигниев Евсигний

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Прохоров Григорий Евсигниев

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно
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