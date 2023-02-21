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Прохор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1763 по 1765

Дата смерти

Между 1825 и 1850

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1763 по 1765

Отец: Иван Фотиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Евсигней Прохоров

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Георгий Прохоров

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилий

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Смерть
Между 1825 и 1850
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