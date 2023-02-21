Прохор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1763 по 1765
Дата смертиМежду 1825 и 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1763 по 1765
Отец: Иван Фотиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Евсигней Прохоров
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Георгий Прохоров
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилий
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Смерть
Между 1825 и 1850