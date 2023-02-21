Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Евсигней Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Георгий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилий
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Смерть
Неизвестно