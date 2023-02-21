Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Иванова

Ольга Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Евсигней Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Георгий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилий

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close