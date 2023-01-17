Прохоров Григорий Евсигниев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти15.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Евсигней Прохоров
Мать: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Прохоров Никита Григорьев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
15.01.1897