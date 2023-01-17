Прохоров Григорий Евсигниев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Григорий Евсигниев

Прохоров Григорий Евсигниев

avatar

Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

15.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Евсигней Прохоров

Мать: Татьяна Андреева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Прохоров Никита Григорьев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Смерть
15.01.1897
Тишково, Ступино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close