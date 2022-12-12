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Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

10.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Прохоров Никита Григорьев

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев

Смерть
10.01.1903
Тишково, Ступино, Московская область
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