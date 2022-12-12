Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти10.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Прохоров Никита Григорьев
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Евсигниев
Смерть
10.01.1903