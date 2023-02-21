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Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1821

Дочь: Анна Евсигниева

Отец ребёнка: Евсигней Прохоров

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Евсигниев Евсигний

Отец ребёнка: Евсигней Прохоров

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Прохоров Григорий Евсигниев

Отец ребёнка: Евсигней Прохоров

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсигней Прохоров

Смерть
1879