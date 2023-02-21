Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Андрей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1821
Дочь: Анна Евсигниева
Отец ребёнка: Евсигней Прохоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Евсигниев Евсигний
Отец ребёнка: Евсигней Прохоров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Прохоров Григорий Евсигниев
Отец ребёнка: Евсигней Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсигней Прохоров
Смерть
1879