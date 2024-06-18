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Щербаков василий кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1875

Дата смерти

15.03.1931

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875

Отец: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Мать: Щербакова агрипина (агрофена) васильевна

Бракосочетание
09.02.1902

Жена: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
красное село сретенский сорок
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Щербаков иван васильевич

Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Ульянкина (Щербакова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Сретенский сорок, Московской Покровской при Покровской общине сестер Милосердия
Рождение ребёнка
07.05.1908

Дочь: Пантелеева (Щербакова) агрипина васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Москва, с. Вешняково
Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Щербаков Леонид васильевич

Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Косино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1913

Дочь: Щербакова елизавета васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
15.03.1931

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