Щербаков василий кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1875
Дата смерти15.03.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875
Бракосочетание
09.02.1902
красное село сретенский сорок
Рождение ребёнка
27.03.1905
Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: Ульянкина (Щербакова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Сретенский сорок, Московской Покровской при Покровской общине сестер Милосердия
Рождение ребёнка
07.05.1908
Дочь: Пантелеева (Щербакова) агрипина васильевна
Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Москва, с. Вешняково
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Щербаков Леонид васильевич
Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Косино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1913
Дочь: Щербакова елизавета васильевна
Мать ребёнка: Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
15.03.1931