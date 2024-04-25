Щербакова агрипина (агрофена) васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова агрипина (агрофена) васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

30.08.1927

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Без Фамилии Василий Степанов

Мать: Без Фамилии екатерина дмитриевна

Бракосочетание
Около 1871

Муж: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1875

Сын: Щербаков василий кузьмич

Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1881

Дочь: Щербакова александра кузминична

Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Щербаков николай кузмич

Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Смерть
30.08.1927

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