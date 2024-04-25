Щербакова агрипина (агрофена) васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти30.08.1927
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
20.02.1875
Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1881
Дочь: Щербакова александра кузминична
Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич
Рождение ребёнка
30.11.1888
Отец ребёнка: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич
Смерть
30.08.1927