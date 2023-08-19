Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1885

Дата смерти

22.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885

Отец: Куликов сергей николаевич

Мать: Куликова екатерина николаевна

Москва, город федерального значения Москва
китайский сорок, церков зачатия св Анны в Углу
Бракосочетание
09.02.1902

Муж: Щербаков василий кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
красное село сретенский сорок
Рождение ребёнка
1904

Сын: Щербаков иван васильевич

Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пантелеева агрипина васильевна

Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Щербаков Леонид васильевич

Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич

Рождение ребёнка
20.10.1913

Дочь: Щербакова елизавета васильевна

Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
22.06.1954
Люберцы, Люберцы, Московская область