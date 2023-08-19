Щербакова (Куликова) татьяна сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1885
Дата смерти22.06.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885
китайский сорок, церков зачатия св Анны в Углу
Бракосочетание
09.02.1902
красное село сретенский сорок
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пантелеева агрипина васильевна
Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Щербаков Леонид васильевич
Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич
Рождение ребёнка
20.10.1913
Дочь: Щербакова елизавета васильевна
Отец ребёнка: Щербаков василий кузьмич
Смерть
22.06.1954